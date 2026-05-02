Un herido tras colisionar un turismo con un ciervo en Otero de Bodas (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar el turismo en el que circulaba con un ciervo en el kilómetro 47 de la N-631, a la altura de la localidad zamorana de Otero de Bodas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 01.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia sanitaria para el conductor del vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, y al centro de salud de Carballeda, cuyo personal ha atendido y trasladado al herido al centro hospitalario.