Un herido tras colisionar un turismo con un ciervo en Otero de Bodas (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 2 mayo 2026 10:32
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   ZAMORA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar el turismo en el que circulaba con un ciervo en el kilómetro 47 de la N-631, a la altura de la localidad zamorana de Otero de Bodas, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso ha tenido lugar sobre las 01.20 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del accidente y solicitaban asistencia sanitaria para el conductor del vehículo.

   El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, y al centro de salud de Carballeda, cuyo personal ha atendido y trasladado al herido al centro hospitalario.

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