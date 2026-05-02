Herido un conductor tras salirse de la vía y chocar contra un muro en Corullón (León)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

LEÓN, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una salida de vía con el turismo en el que circulaba y chocar contra un muro a la entrada de la localidad leonesa de Corullón, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 4.47 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el ocupante del vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado un recurso hasta el lugar para atender al herido.

Una vez en el lugar, el personal sanitario ha prestado asistencia al varón, sin que hayan trascendido más datos sobre su estado ni sobre un posible traslado a un centro sanitario.