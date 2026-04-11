Herido un hombre tras ser atropellado por un vehículo en Cantaracillo (Salamanca)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 55 años ha resultado herido tras haber sido atropellado por un vehículo en el kilómetro 52 de la N-501, a la altura de la localidad salmantina de Cantaracillo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso tuvo lugar sobre las 00.55 horas de este sábado, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada que avisaba del atropello a un peatón en el mencionado punto kilométrico.

El 112 dio traslado del aviso a la Guardia Civil de Salamanca y a Emergencias sanitarias que envió al lugar una unidad medicalizada de emergencias (UME), una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Peñaranda de Bracamonte.

Finalmente, la UME trasladó al hombre herido al Complejo Asistencia Universitario de Salamanca.