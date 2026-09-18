Herido un hombre tras sufrir una caída de moto en Torrearévalo (Soria)

SORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras sufrir una caída de moto en la calle Collado de la localidad soriana de Torrearévalo, en el término de Arévalo de la Sierra, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 17.49 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el hombre herido.

La persona que ha alertado al Servicio de Emergencias no ha podido aportar más información sobre el estado del afectado ni sobre las circunstancias concretas de la caída.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.