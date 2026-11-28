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SORIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 65 años ha resultado herido tras volcar el camión que conducía en el kilómetro 245 de la carretera N-111, en el término municipal de Almarza (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 8.07 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión y señalaba que su ocupante se encontraba herido, consciente, pero no podía salir del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.

Finalmente, el varón ha sido trasladado en la UVI móvil de Sacyl al Complejo Asistencial de Soria.