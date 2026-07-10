Un herido en el incendio de una vivienda situada en la calle Valcarcel de León

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

LEÓN, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida en el incendio registrado en una vivienda situada en la calle Valcarcel de León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.23 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de que en una vivienda de la mencionada calle se veían llamas, mucho humo y se había escuchado una explosión

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a una persona de la que aún no constan más datos que es trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León.