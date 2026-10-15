Herido inconsciente un hombre tras una colisión entre un camión y un turismo en Alcazarén (Valladolid)

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VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido y ha quedado inconsciente tras una colisión entre un camión y un turismo registrada este jueves en la carretera VP-1104, a la altura de Alcazarén (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.23 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso de la colisión y ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Sacyl ha movilizado varios recursos sanitarios para atender al herido, entre ellos un helicóptero medicalizado.