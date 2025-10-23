Herido un joven de 23 años tras colisionar un camión y una furgoneta en la A-52, en Lubián (Zamora)

LUBIÁN (ZAMORA), 23 (EUROPA PRESS)

Un joven de 23 años ha resultado herido tras colisionar un camión y una furgoneta en la autovía A-52, a la altura de Lubián (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.42 horas, cuando una llamada al 112 ha informado de una colisión por alcance de una furgoneta contra un camión ocurrida en el kilómetro 101 de la autovía A-52, sentido Benavente, en Lubián (Zamora).

En la llamada se explicaba que había resultado herido el conductor de la furgoneta, quién además no la podía abandonar por su propio pie ya que la puerta se encontraba deformada.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos del parque de Rionegro del Puente de la Diputación Provincial y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME).

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, un varón de 23 años a quien se ha trasladado más tarde al hospital de Benavente.