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ÁVILA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de unos 25 años ha resultado herido tras volcar el turismo en el que viajaba y quedar atrapado en la cuneta en el kilómetro 299 de la N-110, en Casas del Puerto (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 13.03 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un turismo y solicitaba asistencia sanitaria para un varón que se encontraba atrapado en el interior del vehículo.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Piedrahíta.

Tras ser atendido en el lugar, el herido ha sido trasladado en la UVI móvil al Complejo Asistencial de Ávila.