Herido un motorista de 36 años en un accidente en Tariego de Cerrato (Palencia)

PALENCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 36 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en la PP-10111 en el término municipal de Tariego de Cerrato (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 17.03 horas de este viernes, 13 de marzo, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se informaba de la salida de vía de la motocicleta y de que había un varón herido.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Palencia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia en la que finalmente se ha trasladado al varón al Complejo Asistencia Universitario de Palencia.