Herido un motorista tras caer por un desnivel en la CL-627 en La Pernía (Palencia)

PALENCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha resultado herido tras caer por un desnivel en el kilómetro 29 de la CL-627 en San Salvador de Cantamuda, en La Pernía (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 12.23 horas, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso sobre el accidente, tras el que se desconocía el estado del motorista.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Al tratarse de una zona de difícil acceso, se ha activado el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León, desde el que han solicitado la colaboración del helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria, que se encontraba en las inmediaciones.

En el lugar, el personal de rescate de este helicóptero ha logrado acceder hasta el herido, politraumatizado, y extraerlo. Desde allí, han volado hasta Cervera de Pisuerga donde le ha recogido y atendido la UVI móvil de Emergencias Sanitarias.

Finalmente, ha sido trasladado finalmente en el helicóptero de Cantabria al hospital de Santander.