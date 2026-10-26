Herido un motorista tras una colisión con un turismo en Salamanca

Archivo - Coches de la Policía Local de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 65 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y una motocicleta junto a la glorieta del Tratado de Tordesillas, en la avenida de San Agustín, 82, en Salamanca capital.

Los hechos se han producido a las 12.08 horas, momento en el que el 1-1-2 da aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado ambulancia al lugar. Además, se han informado al Cuerpo Nacional de Policía.

El varón, que conducía la motocicleta y estaba tendido en el suelo y consciente, ha sido atendido por los facultativos que han decidido su traslado al Hospital de Salamanca.