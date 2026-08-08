Herido un motorista tras colisionar dos turismos y una motocicleta en Belorado (Burgos)

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 60 años ha resultado herido este sábado tras una colisión entre dos turismos y una motocicleta en la localidad burgalesa de Belorado, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha ocurrido en torno a las 10.02 horas en la Avenida de Burgos, número 30, donde se ha producido la colisión entre los tres vehículos.

El motorista, un varón de unos 60 años, se encontraba consciente tras el accidente y ha precisado asistencia sanitaria.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha avisado del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido en el lugar del accidente.