Herido un motorista tras colisionar su vehículo y un turismo en Burgos

BURGOS, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar su vehículo con un turismo en la ciudad de Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en el kilómetro 1 de la Ronda BU-11, sentido entrada de la ciudad, minutos antes de las 19.07 horas, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

En la llamada se solicitaba asistencia para el motorista, un varón de unos 40 años, con bajo nivel de consciencia y que sangraba por la cabeza.

Así, se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia y personal sanitario de Atención Primaria. Finalmente, el herido ha sido evacuado a un centro hospitalario.