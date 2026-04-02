Herido un motorista tras colisionar su vehículo y un turismo en Burgos

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.
Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.- JCYL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 2 abril 2026 21:13
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   BURGOS, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de unos 40 años ha resultado herido tras colisionar su vehículo con un turismo en la ciudad de Burgos, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso se ha producido en el kilómetro 1 de la Ronda BU-11, sentido entrada de la ciudad, minutos antes de las 19.07 horas, cuando se ha informado al 112 de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

   En la llamada se solicitaba asistencia para el motorista, un varón de unos 40 años, con bajo nivel de consciencia y que sangraba por la cabeza.

   Así, se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia y personal sanitario de Atención Primaria. Finalmente, el herido ha sido evacuado a un centro hospitalario.

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