Herido un motorista tras sufrir una caída en Pollos (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años ha resultado herido tras haber sufrido una caída de moto en la VA-610, a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 12.26 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido una llamada que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para el motorista herido.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido al motorista, que ha sido trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.