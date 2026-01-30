Herido un septuagenario tras salirse de la vía un turismo y chocar contra una valla en Benavente (Zamora)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BENAVENTE (ZAMORA), 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 73 años ha resultado herido y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras salirse de la vía un turismo y chocar contra una valla en Benavente (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.51 horas, cuando el 112 ha recibido varias llamadas que avisaban de la salida de vía de un turismo que había chocado contra una valla en el cruce de la Avenida Maragatos con la Plaza Virgen de la Vega de Benavente (Zamora), donde se precisaba asistencia para el conductor, quien se encontraba además atrapado en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Policía Local y los Bomberos de Benavente, a la Guardia Civil y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a la persona herida, un varón de unos 73 años a quien se ha trasladado más tarde en la UVI móvil de Emergencias Sanitarias al Hospital de Zamora.