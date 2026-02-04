Herido un varón de 18 años tras una salida de la vía y choque contra un árbol en Torrelara

Imagen de archivo del centro del 112 - 112

TORRELARA (BURGOS), 4 (EUROPA PRESS)

Un joven de 18 años ha tenido que ser trasladado en UVI móvil al Hospital de Burgos tras resultar herido en un accidente de circulación registrado esta noche en, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 23.15 horas del martes, 3 de febrero, cuando un alertante avisó de la salida de vía de un turismo que había chocado contra un árbol en el kilómetro 22 de la carretera BU-P-8012, en Torrelara donde se precisaba asistencia para el conductor, un joven que estaba atrapado en el vehículo.

El 1-1-2 dio aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaron una UVI móvil.

Ya en el lugar, los organismos de emergencias atendieron al herido, un varón de 18 años a quien trasladó más tarde la UVI móvil de Sacyl al hospital de Burgos.