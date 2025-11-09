Herido un varón de 53 años en una pelea multitudinaria en Benavente (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha resultado herido esta madrugada en una pelea multitudinaria en la calle Sancti Spiritus de Benavente (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 3.14 horas, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso que informaba de la pelea y de que había un varón herido e inconsciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a un varón de 53 años, quien posteriormente ha sido trasladado al hospital de Benavente por la ambulancia de soporte vital básico. Asimismo, se ha dado de alta en el lugar a otros dos varones, de 43 y 17 años.