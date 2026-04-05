Herido un varón de 80 años tras ser atropellado en Zamora

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ZAMORA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 80 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo que maniobraba marcha atrás en el Pasaje Salamanca de Zamora capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 23.44 horas del sábado, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba de que el hombre estaba herido pero consciente.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal, Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido al varón, quien finalmente ha sido trasladado al Hospital de Zamora.