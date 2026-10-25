Heridos dos hombres al salirse de la carretera su coche en Valle de Sedano (Burgos)

BURGOS 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido trasladados al Hospital de Burgos tras resultar heridos al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban en la localidad burgalesa de Valle de Sedano.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 1-1-2, al as 11:42 horas se ha recibido un aviso de IPHONE que alerta de una salida de vía de un turismo en el kilómetro 66 de la N-623, en el Valle de Sedano donde, tres personas han resultado heridas y se encuentran conscientes.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Tráfico de Burgos y de Sacyl, que ha atendido en el lugar a las tres varones adultos y ha trasladado posteriormente a dos de ellos al hospital.