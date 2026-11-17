ÁVILA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila celebrará el sábado 21 de noviembre su asamblea, con el reto de llegar a un mayor número de donantes, sobre todo, entre la población joven.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, y Alejandro Reveriego, presidente de la hermandad, han dado hoy a conocer los detalles del evento que se celebrará el sábado, en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, a partir de las 19 horas.

En el transcurso de la asamblea, se dará a conocer la actividad de la hermandad en el último año, de modo que, en 2025, se han alcanzado las 5.313 donaciones y se han registrado 573 nuevos donantes, señala el Consistorio a través de un comunicado.

"Todos los días se necesita sangre", ha señalado el presidente de la hermandad, que ha hecho un llamamiento a continuar respondiendo en momentos puntuales, pero también a hacerlo de forma continuada.

Asimismo, se entregarán, en función del número de donaciones, las insignias de oro con esmaltes, oro, plata y bronce, además de la distinción como donante del año a Elena Jiménez Jiménez; la máxima distinción a la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Ávila y la Medalla de Oro de Honor a José Carlos Sánchez Marcos.

En este sentido, la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila ha agradecido el altruismo de todas las personas que donan sangre y plasma, además de reconocer el trabajo que realiza la hermandad no sólo para promover las donaciones sino para hacer llegar a la población la importancia de donar.

Además, la teniente de alcalde ha recordado que en España, el año pasado, más de un millón de personas participaron en la donación de sangre y componentes sanguíneos, según datos del Ministerio de Sanidad, por lo que ha animado, especialmente a la población joven, a continuar con esta tendencia.