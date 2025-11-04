Una herramienta interactiva reúne toda la información de la industria de CyL, su geolocalización, datos y actividad

Presentación del Atlas de la Industria de Castilla y León en la sede del Consejo Económico y Social (CES). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación TecnoVitae ha creado la herramienta interactiva Atlas de la Industria de Castilla y León, una aplicación accesible a través de internet en la que se recoge toda la información del sector industrial de la Comunidad, con su geolocalización, datos económicos y de empleo o actividad concreta a la que se dedica.

La aplicación (accesible a través de ordenador o dispositivo móvil en fundaciontecnovitae.org), que ha tenido un coste de 15.000 euros y pretende ser "dinámica" con actualizaciones de los datos, permite hacer búsquedas de industrias por sectores, por localidades, provincias o la Comunidad al completo, ver la evolución de los datos de empleo en una zona o localizar una actividad concreta, al haberse incluido mediante el código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

Así, mediante selecciones de diferentes filtros se pueden localizar las empresas, su ubicación concreta, empleo o datos de facturación, por ejemplo, pero también se puede ver la evolución del empleo en un municipio concreto o qué tipo de actividad concreta hay en el mismo.

Además de consultar los principales datos de las casi 10.000 empresas con casi 180.000 empleados que ejercen su actividad en Castilla y León y el número de empleados con los que cuentan, la herramienta también proporciona otros datos como las infraestructuras de las tecnologías y la comunicación con las que cuenta una localidad, incluso las velocidades de acceso que estas proporcionan.

Así lo ha explicado durante su presentación en el Consejo Económico y Social (CES) el director general de Fundación TecnoVitae, Javier Escribano, quien ha insistido en el carácter dinámico de esta herramienta, que permite acceder a datos que de otra forma se tardarían mucho en encontrar y que pueden permitir hacer trabajos y estudios sobre cuestiones tan importantes como las profesiones más demandadas en la industria, por ejemplo.

El presidente del CES, Enrique Cabero, ha destacado la importancia de esta herramienta, que se "echaba de menos", para poder conocer "con detalle" dónde radican las empresas industriales de Castilla y León, a qué se dedican, cuál es su dimensión desde el punto de vista de la facturación, del personal, el empleo que generan y cuáles son las principales características de los entornos en los que trabajan.

Cabero ha aclarado que no era fácil y considera que es un "reto" preparar una herramienta de esta naturaleza porque necesita un desarrollo informático "ad hoc", "muy intuitivo" para que sea fácil de manejar, pero además requiere con datos "comparables y fiables", que se han recogido de las diferentes administraciones que los generan.

"Todo eso se ha puesto en común, se ha coordinado y se ha preparado una herramienta que es especialmente útil, que sin duda seguirá ampliándose, es dinámica, los datos cambian, las necesidades y las demandas de información también", ha señalado el presidente del CES, quien ha incidido en que el conjunto de datos que se incluyen permitirán estudiar y conocer mejor la realidad, pero también formular nuevas propuestas y recomendaciones desde el Consejo.

CARÁCTER INDUSTRIAL DE CYL

Enrique Cabero ha incidido en que Castilla y León "es una comunidad autónoma industrial" y a veces no se pone el acento "suficientemente" en esta dimensión, que cuenta con sectores "muy importantes y punteros".

"Si no subrayamos la dimensión industrial de Castilla y León puede ser que no se preste tanta atención en invertir, en poder relanzar nuestra dimensión industrial y por otro lado también en el prestigio de muchas de nuestras actividades industriales que son punteras, son pioneras incluso en el contexto nacional, europeo e internacional", ha agregado Cabero, quien ha destacado la aportación industrial al Producto Interior Bruto de la Comunidad y a las exportaciones.

El presidente del CES ha reclamado "prestar más atención" a la industria y dar a conocer entre la ciudadanía, entre las personas jóvenes, "qué se está haciendo, qué empresas, qué actividades industriales son fundamentales para la Comunidad" porque no se conoce bien la actividad, algo que permitiría ver las oportunidades que se abren.

Por su parte, el presidente de la Fundación TecnoVitae, Rafael Álvarez, ha hecho hincapié en la utilidad de esta herramienta para los jóvenes, dado que existe una "gran preocupación" por la cantidad de egresados que todos los años se forman en Castilla y León con una institución académica "excelente" y que "desgraciadamente" abandona la Comunidad para desarrollar ese trabajo fuera.

"Esto evidentemente no deja de ser un dinero, pues por decirlo de alguna manera, quemar billetes, es decir, nosotros pagamos esa formación tanto en las instituciones como los padres de los alumnos y al final el beneficio evidentemente se obtiene en otras partes, en otros países", ha explicado Álvarez, quien considera que a través de este Atlas los propios jóvenes pueden ver la posibilidad e las empresas que hay en Castilla y León y alguna manera ayudar a "establecer y fijar" población joven.

De la misma forma, para aquellos que han tenido que salir de Castilla y León puedan consultar dentro del sector donde ellos trabajan la posibilidad de poder contactar con estas empresas y ver el potencial que tiene Castilla y León, "que lo tiene y mucho", sobre el que considera que se debe seguir trabajando para que "se conserve y aumente".

El proyecto ha sido desarrollado por TecnoVitae (fundación creada hace año y medio y de la que uno de sus patronos es el CES) a través de su Comité de Expertos.

Del mismo forman parte profesionales de renombre en ciencia, tecnología e industria como el propio Cabero; el presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Castilla y León (AITCyL), Carlos Alberola; directora territorial de Comercio del ICEX, Isabel Clavero; el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León (CPII-CyL), Benjamín Sahelices; la doctora en Ciencias Económicas y Empresariales Belén Miranda o el decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, José Antonio Salvador.