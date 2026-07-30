Hispania Nostra impulsa una campaña de micromecenazgo para restaurar el retablo mayor de Mazuela (Burgos)

Retablo mayor de la iglesia de San Esteban Protomártir de Mazuela, en la provincia de Burgos - HISPANIA NOSTRA

BURGOS, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hispania Nostra y el proyecto cultural Mazuela Ergo Sum han puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar la conservación y restauración integral del retablo mayor de la iglesia de San Esteban Protomártir, en Mazuela (Burgos), con la que aspiran a recaudar "un mínimo de 40.000 euros, con un objetivo óptimo de 50.000 euros", antes del 5 de septiembre.

Los fondos obtenidos se destinarán "íntegramente" a frenar el deterioro de esta obra vinculada al taller de los Bueras y considerada "uno de los ejemplos más destacados del Romanismo burgalés", según ha explicado Hispania Nostra en un comunicado recogido por Europa Press.

Con diez metros de altura y siete metros y medio de anchura, el retablo presenta "importantes problemas de conservación" provocados por "el envejecimiento de sus materiales, las variaciones ambientales del templo y la acumulación de suciedad a lo largo de los siglos".

Entre los desperfectos, se encuentran "grietas estructurales, piezas desencajadas, pérdidas de soporte y desprendimientos en las capas de preparación, policromía y dorado", además de depósitos de polvo y hollín que dificultan la contemplación del conjunto.

DESARROLLO DE LA RESTAURACIÓN

La asociación ha señalado que, una vez reunida la financiación necesaria, la intervención tendrá una duración aproximada de cinco meses y se desarrollará directamente en el interior de la iglesia de San Esteban Protomártir.

Los trabajos comenzarán con la instalación de un andamiaje y la estabilización de la estructura, incluida la revisión de los más de cuarenta elementos de madera que componen el retablo y de sus anclajes históricos al muro.

También se realizará una limpieza en profundidad de la parte frontal y del reverso de la obra, junto con tratamientos de desinsectación para proteger la madera frente a posibles ataques de insectos xilófagos.

La actuación permitirá fijar las policromías y los dorados que corren riesgo de desprenderse, retirar de manera selectiva la suciedad acumulada y recuperar la lectura estética de las escenas representadas.

La última parte de la restauración incluirá la reintegración de las pérdidas volumétricas y cromáticas mediante materiales reversibles, así como la aplicación de una capa de protección que contribuya a preservar el retablo frente a los cambios de humedad y temperatura.

En caso de superar el objetivo óptimo de 50.000 euros, la recaudación adicional se destinará a renovar el sistema de iluminación del retablo, actualmente insuficiente para apreciar sus detalles, y a impulsar futuras actuaciones sobre otros retablos y tallas conservados en la iglesia de San Esteban Protomártir.