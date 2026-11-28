Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido este sábado tras ser atropellado por un turismo en la calle Laguna de Ciudad Rodrigo (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 11.29 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del atropello de un peatón.

El herido se encontraba consciente tras el atropello y precisaba asistencia sanitaria, según la información facilitada al Centro de Emergencias.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Ciudad Rodrigo y al Cuerpo Nacional de Policía para atender el incidente.

Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha sido alertado y ha enviado un recurso sanitario al lugar para atender al varón herido.