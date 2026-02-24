Horse Powertrain instalará en Valladolid una pionera planta de fundición que generará 150 nuevos empleos

Archivo - Un motor de Horse en su factoría de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Horse Powetrain, líder global en sistemas de propulsión de bajas emisiones, ha iniciado los trabajos para instalar su nueva planta de fundición de aluminio en Valladolid. Una nueva instalación, alojada dentro de su histórico complejo industrial de Motores, que contará con la capacidad de producir 360.000 culatas al año. Las primeras piezas listas para su distribución están previstas para el próximo mes de septiembre.

Este proyecto, cuya inversión quedó recogida en la firma del convenio colectivo que ratificó el plan industrial de la compañía, cuenta con una dotación de 45 millones de euros y supondrá un incremento en el empleo estimado en 150 personas.

La nueva instalación, con unas dimensiones de 3.500 m2, está destinado a la fabricación de culatas mediante el innovador proceso de fundición por gravedad basculante. A diferencia de los métodos tradicionales de inyección a presión utilizados hasta ahora, el proceso por gravedad mejora drásticamente la integridad estructural de las piezas, un requisito indispensable para los motores híbridos de alta eficiencia.

Más allá del salto tecnológico, la nueva instalación permite a Horse Powetrain, a través de su división Horse Technologies, internalizar la producción de sus componentes, garantizando su autonomía y un control de calidad en el complejo industrial de Valladolid.

"Esta nueva instalación no solo representa la introducción de un proceso inédito en España, sino la demostración de que Valladolid es un polo industrial capaz de situarse a la cabeza del sector. Hemos internalizado una tecnología innovadora, ganando en capacidad de producción y autonomía. Este hito es el resultado directo del compromiso y talento de nuestros equipos y también del respaldo de las instituciones regionales para seguir apostando por el futuro industrial de Castilla y León", destaca Patrice Haettel, COO de Horse Powertrain y CEO en Horse Technologies.

En diciembre de 2025, el Gobierno regional declaró Proyecto Industrial Prioritario (PIP) las inversiones anunciadas por Horse Powertrain Spain SL. en Valladolid asociadas al desarrollo y fabricación de nuevos sistemas de propulsión. Esta nueva instalación forma parte de este ambicioso plan futuro de la compañía en España.

En su origen, el proyecto fue concebido para alcanzar una capacidad de 300.000 culatas anuales. Sin embargo, las capacidades operativas y competencia industriales de los equipos técnicos y de ingeniería de Valladolid permiten a Horse Technologies sacar el máximo partido a la eficiencia de los nuevos procesos, logrando una capacidad final de 360.000 culatas al año.

