La Doctora Sonrisa, durante su visita al centro hospitalario. - JCYL

VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Río Hortega (HURH) ha iniciado una colaboración con la Fundación Theodora para impulsar la "humanización de la atención pediátrica y contribuir al bienestar emocional de los menores ingresados y de sus familias" mediante visitas periódicas de los 'Doctores Sonrisa'.

Según ha informado el centro hospitalario en un comunicado recogido por Europa Press, la iniciativa se enmarca en el convenio suscrito entre la Gerencia Regional de Salud y la Fundación Theodora y ha arrancado este martes con la primera visita de un proyecto adaptado a las necesidades asistenciales del hospital.

Los 'Doctores Sonrisa' son artistas profesionales de disciplinas como el circo, la magia, los cuentacuentos, la música o la interpretación que utilizan el humor, la imaginación, el juego y la interacción personal para transformar el entorno hospitalario, ofrecer momentos de distracción y reducir el impacto emocional de la enfermedad y el ingreso.

Estos profesionales cuentan con una preparación artística y psicosanitaria específica y continuada que la Fundación realiza en colaboración con la Escuela de Enfermería del Hospital Universitario La Paz de Madrid, lo que permite adecuar sus intervenciones a las características y necesidades de los pacientes.

Las visitas se desarrollan en coordinación permanente con los profesionales sanitarios del HURH, de modo que es el propio personal asistencial quien determina qué habitaciones pueden visitarse y cuáles deben quedar excluidas en función de las circunstancias clínicas de cada menor.

Asimismo, la participación requiere el consentimiento expreso y por escrito de los representantes legales, garantizando el respeto a la intimidad, la seguridad y las necesidades de los pacientes.

Esta actuación se suma al compromiso del centro vallisoletano con una atención sanitaria integral que contempla no solo las necesidades clínicas, sino también las dimensiones emocionales, psicológicas y sociales, mientras que la Fundación Theodora desarrolla su labor en colaboración con 65 hospitales y dos centros especializados de toda España.