El Hospital de Salamanca nombra a Enrique Pérez de la Sota nuevo jefe de Cirugía Cardiaca

El Hospital de Salamanca nombra a Enrique Pérez de la Sota nuevo jefe en el servicio de Cirugía Cardiaca. - HOSPITAL DE SALAMANCA

SALAMANCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cirugía Cardiaca del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) cuenta desde este martes 1 de octubre con un nuevo responsable, el cirujano Enrique Pérez de la Sota, licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad salmantina, que ha completado su formación como especialista en Cirugía Cardiovascular vía MIR (1989-1993) en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.

Pérez de la Sota se incorporó en el año 1994 al servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital 12 de Octubre (creado a finales de 1989) y, desde entonces, ha participado en su consolidación y expansión hasta la actualidad, desarrollando allí su labor asistencial y docente, como cirujano adjunto y consultor sénior, tal y como han señalado desde el Hospital de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo jefe de Cirugía Cardiaca tiene experiencia en todos los aspectos de este tipo de cirujía en adultos, con un especial interés clínico y capacitación avanzada en trasplante cardiaco y soporte circulatorio mecánico con ECMO y dispositivos de asistencia ventricular.

Ha participado directamente en experiencias pioneras en España con este tipo de dispositivos complejos y ha implantado en 1996 el primer Novacor en España, además de abrir camino a la asistencia moderna de larga duración con el primer corazón artificial HeartMate II a nivel nacional, implante que realizó personalmente, como han añadido desde el Hospital salmantino.

Desde 2003 ha sido el responsable del Programa de Soporte Mecánico Circulatorio del servicio de cirugía cardiaca del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Enrique Pérez imparte regularmente clases y seminarios en Másteres, Cursos de Posgrado y Doctorado y Cursos de Formación Continuada relacionados con la especialidad.

Tiene certificación europea del European Board of Cardiothoracic Surgery (EBCTS) y del European Board of Cardiothoracic Surgery de la UEMS (European Union of Medical Specialists); además, es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular (SECCE), de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Trasplante (SET), así como de sociedades internacionales como European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), European Society of Cardiology (ESC) e International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT).

Tal y como han señalado desde el Hospital de Salamanca, llega a la ciudad con "ilusión para aportar su amplia experiencia y su bagaje personal al proyecto conjunto del área del corazón del complejo asistencial".