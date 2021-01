Hosteleros CyL advierten de que sin ayudas directas la mitad del sector cerrará la persiana a final de año

Hasta el momento más de 5.000 hosteleros han solicitado las ayudas de la Junta, algo que hará el 80 por ciento del sector

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros de Castilla y León han advertido hoy de que el 20 por ciento del sector se ha visto obligado a cerrar la persiana al no recibir ningún tipo de ayuda "directa", una "sangría" que se ampliará al 50 por ciento al final de año si no se remedia esta situación.

En este sentido, han puesto el foco en el Gobierno, al considerar que les ha dado la "espalda" en el plan de rescate que el presidente Pedro Sánchez anunció en el inicio de la pandemia. "Nuestra situación no es crítica, es que es de ruina total", ha resumido la presidenta de los Hosteleros de Castilla y León y de Valladolid, María José Hernández en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance del sector junto al presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel.

Hernández ha iniciado su intervención lamentando la prórroga de las medidas sanitarias de la Junta que "machaca" a un sector que ha cumplido con "todos" los protocolos de seguridad. "Unas medidas que encima no sirven porque vemos que cada vez hay más contagios", ha criticado.

Toda esta situación ha provocado que un 20 por ciento de las empresas vinculadas a la hostelería haya bajado ya la "persiana" y que amenaza a otro "30 por ciento" a finales de año si no hay medidas por parte de las administraciones públicas.

Durante el balance que ha realizado de un año que preveían "duro", pero que se ha vuelto "dramático" y "caótico", Hernández ha recordado que, en primer lugar, exigieron, sin éxito, que las limitaciones no fueran por "porcentaje". Además, ha explicado que las primeras solicitudes de ayudas tuvieron como destino el Ayuntamiento, en este caso de Valladolid, al que solicitaron un plan de choque basado en la anulación de la tasa de terrazas y en ayudas directas que aliviaran la situación del sector. "Logramos la exención de esas tasas y las ayudas directas que el Ayuntamiento otorgó a todas las pymes de Valladolid", ha señalado.

A partir de ahí, su trabajó se volcó en "conseguir" ayudas directas por parte de la Junta. "En un primer momento nos ayudaron a comprar material de protección individual y colectiva, ayudas para compensar la cotización de la seguridad social de los trabajadores incluidos en los ERTE y ayudas restaurantes con menos de cinco trabajadores", unas ayudas "escasas" que no llegaron a todas las empresas.

Sin embargo, ha celebrado que se hayan visto "fortalecidas" con una línea de 20 millones ampliables en otros diez con un plazo de solicitud hasta el 22 de febrero así como otra partida de cinco millones para el acondicionamiento de las terrazas.

Ahora, el sector está volcado en lograr ayudas del Gobierno central que están, hasta el momento, "limitadas" a los avales para solicitud de créditos ICO y moratorias fiscales y ayudas en alquileres. "Estas ayudas son insignificantes y no llegan a ninguna parte, porque los créditos hay que devolverlos y las ayudas de los grandes alquileres solo han beneficiado a un dos por ciento del sector, teniendo en cuenta además que son ayudas que presta el propietario y no el Gobierno", ha criticado.

De ahí que el sector, en palabras de Hernández, haya puesto un "suspenso" a la gestión del Ejecutivo central. "No se ha cumplido el plan de rescate. Nuestras expectativas eran altas, pero el Gobierno ya ha anunciado su negativa a conceder esas ayudas directas que en otros países de la Unión Europea donde la hostelería no tiene un peso tan importante en el PIB sí han aplicado", ha continuado.

Así, ha afeado al Gobierno su postura con ejemplos de lo que se ha hecho en Europa. "Solo Rumanía triplique el dinero aportado al sector por todas las Autonomías; Italia ha dado siete veces más y Dinamarca 68 veces más". En este punto, ha advertido de que todo esto repercutirá en el turismo que ya se ha cobrado 191.000 empleos "cuando lo peor está por llegar".

Además, ha denunciado que el 30 por ciento de los trabajadores en ERTE llevan más de cinco meses sin cobrar, una situación "tremenda" que ha obligado a muchos empresarios a "adelantar" salarios a sus trabajadores para que puedan "comer".

Por último, han reconocido que el sector hostelero, a nivel estatal, se está planteando pedir indemnizaciones al Gobierno, al tiempo que ha reconocido que volverán a pedir una segunda línea de ayudas a las Junta para que llegue a todo el sector. "De momento, se han presentado ya más de 5.000 solicitudes para acceder a los 20 millones de la Junta, el 80 por ciento del sector las ha pedido", ha concluido.

PATRONAL

Tanto desde la CEOE de Castilla y León como de Valladolid, sus responsables, Santiago Aparicio y Ángela de Miguel, han insistido en la necesidad de ayudas "mancomunadas" para que el sector o se vea abocado a la desaparición.

En este sentido, Aparicio ha lamentado que la hostelería se haya llevado "todos los palos" de la pandemia. "Es el sector más señalado sin tener culpa y con evidencias de que es bajísima su incidencia en los contagios", ha explicado.

Para el presidente de la CEOE de Castilla y León la solución pasa por un proyecto que se debería "mancomunar" entre las administraciones para ayudar a estas empresas con líneas "a fondo perdido". "Si no se actúa de inmediato y con un plan de choque veremos una situación de desaparición de un sector estratégico en España, las Comunidades Autónomas y las provincias porque no pueden aguantar ya esos cierres, tienen que pagar alquileres, impuestos, créditos, gastos generales sin ingresos y eso no es sostenible", ha resumido.

Por su parte, Ángela de Miguel, que también ha calificado de "dramática" la situación del sector, ha puesto el foco de sus reclamaciones en la Junta, cuyas ayudas, a su juicio, son, hasta ahora, "insuficientes". "Se tiene que poner en marcha ya la línea de ayudas por 20 millones para generar liquidez en el sector y compensar el sacrificio que están haciendo", ha señalado.