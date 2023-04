De la Hoz asegura que el consenso para la renovación de las instituciones propias "es muy amplio" pero no da tiempos

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha asegurado este miércoles que el grado de consenso con los otros grupos políticos para la renovación de las instituciones propias "es muy amplio" aunque no ha despejado la duda sobre cuándo se conocerá un acuerdo al respecto.

"Cuando haya noticias se las daremos", ha zanjado De la Hoz que se ha remitido a las conversaciones que lideró a principios de año para analizar con los portavoces de los partidos con representación en las Cortes de Castilla y León en las que constató ese "alto grado de consenso".

"Cuando tengamos noticias oficiales se las ofreceremos. Hasta ese momento no diremos absolutamente nada respecto de los nombres", ha insistido el portavoz del Grupo Popular que ha recordado que se trata de un compromiso asumido con el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que ha aclarado por su parte que "no hay nada" y que "no ha vuelto a haber nada" sobre este asunto en el que el PSOE mantiene su voluntad de llegar "a un consenso unánime cuanto antes" y de no hablar de propuestas hasta que se cierre una acuerdo.

"No hay escollo que yo conozca, no hay bloqueo que yo conozca", ha afirmado el socialista, como ha afirmado también De la Hoz que, preguntado por los periodistas sobre si hay algún escollo que esté retrasando los nombramientos, ha afirmado: "En este momento no". El 'popular' ha insistido en la necesidad de esperar a lo que "marquen los tiempo" para presentar la iniciativa de forma conjunta. "Ojalá", ha añadido sin responder a si será en este periodo de sesiones. "Cuando haya noticias se las daremos", ha sentenciado.

Por su parte, Tudanca se ha mostrado partidario de que haya renovación de cargos "en tiempo y forma" para favorecer la estabilidad y la fortaleza de las instituciones. "Sí deseo que se desbloquee y que se acelere la renovación de los órganos porque su bloqueo no beneficia, sobre todo a las propias instituciones", ha concluido.

Finalmente, el portavoz del Grupo Vox, Carlos Menéndez, que participó en la ronda de contactos que inició el PP y abrió una propia con todos los partidos, salvo PSOE y Unidas-Podemos, ha recordado que su partido llegó a unas conclusiones si bien considera que es el turno de que lleven la iniciativa los partidos políticos con mayoría en las Cortes, donde Vox es la tercera fuerza, tras PP y PSOE.

"No me consta que tengan propuestas entre ellos", se ha limitado a responder.