De la Hoz pide al Gobierno construir alianzas para lograr el mejor acuerdo en Europa: "Ya no valen los discursos vacíos"

El eurodiputado Raúl de la Hoz en una intervención - PPE

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PP Raúl de la Hoz ha instado al Gobierno central a "defender con firmeza" un presupuesto europeo que responda a las necesidades reales de España y de comunidades como Castilla y León y ha exigido al Ejecutivo que construya alianzas para lograr "el mejor acuerdo posible".

"Ahora la responsabilidad está en el Gobierno de España. Ya no valen los discursos vacíos ni las fotos en Bruselas", ha advertido De la Hoz que ha zanjado que Castilla y León no se puede permitir "un Gobierno que llegue tarde o negocie sin ambición" ni "un Gobierno más preocupado por mantenerse en La Moncloa que por defender los intereses de España en Europa".

"Sánchez debe dejar a un lado la aritmética parlamentaria y los intereses partidistas y debe poner por delante las necesidades reales de España y de Castilla y León, eso es lo que esperan nuestros agricultores, nuestras empresas y nuestros ciudadanos", ha exigido De la Hoz en una entrevista con la agencia Europa Press para analizar los pormenores de la negociación del próximo marco financiero plurianual que entra "en una fase decisiva" en el Consejo, tras el trabajo realizado en el Parlamento que ya ha introducido cambios para reforzar la PAC y la política de cohesión, entre otros, ha significado.

Raúl de la Hoz ha explicado al respecto que el Parlamento trabaja ya en los reglamentos sectoriales que desarrollan cada programa y que determinarán cómo se aplicarán en la práctica las distintas políticas europeas y cómo llegarán los fondos a los territorios.

"Mi trabajo consiste en trasladar las necesidades de Castilla y León a esas negociaciones, construir alianzas y defender que las decisiones europeas tengan en cuenta la realidad de comunidades como la nuestra", ha aseverado para insistir en que ahora corresponde al Gobierno central defender los intereses del país y de las regiones, "incluida Castilla y León", ha remarcado.

De la Hoz ha reconocido que una de las "principales preocupaciones" del PPE pasa por el planteamiento de la Comisión Europea de simplificar la gestión de los fondos mediante planes nacionales más integrados ante el "riesgo" de que las comunidades autónomas pierdan capacidad de decisión "y de que los fondos dejen de responder a las necesidades reales de cada territorio".

"La simplificación administrativa es positiva y muy necesaria pero nunca puede significar recentralización ni hacerse a costa de las comunidades autónomas. Si todas las decisiones se toman tan sólo desde el Gobierno central, la consecuencia es una pérdida de eficacia y que los fondos dejen de adaptarse a la realidad de cada comunidad autónoma", ha explicado tras lo que ha reclamado una "auténtica gobernanza multinivel", con participación directa de las comunidades y mayor transparencia y mecanismos de seguimiento "donde las regiones tengan voz".

"LÍNEAS ROJAS MUY CLARAS"

De la Hoz ha fijado unas "líneas rojas muy claras" al respecto desde la premisa de que las nuevas prioridades europeas no se pueden financiar con recortes de las políticas como la Política Agraria Común y la política de cohesión "que han demostrado durante décadas que funcionan", ha reiterado.

Así, se ha marcado como prioridad lograr que la PAC conserve su identidad, su financiación y la estabilidad que necesitan los agricultores y ganaderos para planificar sus inversiones. "Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo presionando para que la Comisión rectificara, ahora le toca al Gobierno estar a la altura en el Consejo y defender sin ambigüedades los intereses de nuestros agricultores y ganaderos", ha zanjado tras lo que ha recordado que todavía queda negociación.

Otra de sus prioridades es consolidar a Castilla y León "como uno de los principales polos industriales y de automoción de Europa" a la que ha pedido que acompañe la "profunda transformación tecnológica" en la que está inmersa con inversiones que refuercen toda la cadena de valor, "desde la fabricación de vehículos hasta los componentes, la movilidad conectada, la digitalización de las plantas y la incorporación de nuevas tecnologías".

"El próximo presupuesto europeo debe servir para fortalecer nuestro tejido industrial. Eso no solo tiene un impacto económico, sino también territorial: donde hay industria, hay empleo de calidad, oportunidades para los jóvenes y más capacidad para combatir uno de los grandes retos de Castilla y León, la despoblación", ha defendido el europarlamentario.

Además, ha abogado por seguir apostando por la innovación y la investigación, por reforzar la colaboración entre empresas, universidades y centros tecnológicos, y por mejorar las infraestructuras ferroviarias, energéticas y logísticas para que permitan atraer nuevas inversiones y consolidar las existentes.

Por otro lado, ha recordado que el próximo presupuesto no puede copiar el modelo de los fondos Next Generation y ha lamentado que la "excesiva centralización" de la gestión en los gobiernos nacionales ha reducido el papel de las regiones, ha dificultado la transparencia y ha alejado la toma de decisiones de los territorios.

"Defendemos que las regiones tengan un papel real en el diseño y ejecución de los fondos europeos. Castilla y León conoce mejor que nadie cuáles son sus necesidades y debe participar en las decisiones que afectan a su futuro", ha pedido al respecto y ha abogado por un presupuesto que combine cohesión y competitividad.

DESTACA "AVANCES IMPORTANTES"

Por último, ha repasado el trabajo llevado a cabo por el PPE para corregir la propuesta inicial de la Comisión que reducía el peso de la cohesión e integraba gran parte de las políticas en planes nacionales únicos. "Desde el Partido Popular Europeo hemos presionado para corregir esa orientación y ya hemos conseguido avances importantes, como introducir garantías para evitar recortes desproporcionados a las regiones, reforzar la participación de las autoridades regionales en el diseño y seguimiento de los planes nacionales y aumentar la transparencia en la gestión de los fondos", ha explicado.

En este sentido, se ha marcado como objetivo que la cohesión siga siendo una política independiente, con presupuesto propio y con una participación efectiva de las regiones desde la premisa de que la cohesión no es un gasto, "es una inversión para garantizar que todos los territorios puedan desarrollarse".

De la Hoz ha reconocido además que una reducción de los fondos europeos para inversiones en el medio rural, infraestructuras o automoción tendría un "impacto importante" para Castilla y León porque esos recursos permiten modernizar infraestructuras, apoyar al medio rural, impulsar la innovación y acompañar la transformación de sectores estratégicos como la automoción.

"Castilla y León reúne todas las condiciones para aprovechar al máximo estos instrumentos europeos: cuenta con un sector agroalimentario de referencia, uno de los principales polos europeos de automoción y un ecosistema industrial y tecnológico con capacidad para liderar la transición hacia una economía más competitiva. Nuestro objetivo es que el próximo presupuesto europeo siga respaldando ese potencial y garantice que Castilla y León reciba los recursos que necesita para seguir creciendo", ha concluido.