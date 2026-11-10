La huelga afecta a los Avant Valladolid-Madrid, las conexiones desde Galicia y se suprimen regionales en Ávila

Archivo - Pasajeros se suben a un tren AVE. Archivo. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha alertado de que se están incumpliendo los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada por los maquinistas ferroviarios lo que ha provocado que no hayan podido circular los trenes a Avant que unen Valladolid con Segovia y Madrid, que se hayan visto afectadas las conexiones desde Galicia o la supresión de los regionales entre Ávila y El Escorial o el AVE Valencia-León.

Según los datos facilitados por la compañía, desde primera hora de la mañana se han habilitado autobuses y otros trenes para transportar a los pasajeros de los Avant Valladolid-Madrid al igual que a los viajeros del tren de media distancia entre León a Madrid, que ha llegado solo hasta Palencia.

Asimismo, los usuarios del el Intercity de Ponferrada a Madrid han tenido que continuar su trayecto por carretera desde León mientras que también se han visto afectados el Avlo de Vigo a Madrid y el AVE Alicante-Orense, en el tramo que discurre por Castilla y León, desde Madrid hasta Ourense.

El Alvia de Lugo a Madrid sólo ha podido circular hasta Orense y los pasajeros con destino A Gudiña han sido trasladados en autobuses mientras que el resto de los viajeros se han ubicado en otros trenes.

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones de billetes sin coste alguno con motivo de la huelga además de que está informando a los afectados por los canales oficiales, mediante sms o correos electrónicos.