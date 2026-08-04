Los huertos urbanos llegan a una treintena de abulenses para fomentar la sostenibilidad y el envejecimiento activo

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, durante su visita a los huertos. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sostenibilidad ambiental y el envejecimiento activo se dan la mano en el programa de huertos urbanos del Ayuntamiento de Ávila, que cuenta este año con cerca de una treintena de participantes.

El alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, y la concejala responsable de Medio Ambiente, Cristina García, así como con técnicos municipales, ha visitado a los usuarios del huerto comunitario que se encuadra en este programa de huertos urbanos, que desarrollan de manera conjunta las áreas de Servicios Sociales y Medio Ambiente.

Tomates, calabacines, pepinos, cebollas, judías, calabazas son algunos de los frutos del trabajo realizado por los mayores que estos días ya están recogiendo en el marco de una actividad que busca proporcionar a los participantes "un espacio en el que no sólo puedan aprender labores hortícolas sostenibles, sino también beneficiarse de los productos obtenidos".

De la misma manera, se compaginan estos objetivos "con el fomento del envejecimiento activo, a la vez que se contribuye a combatir la soledad emocional que pueden experimentar las personas de más edad", detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Para los usuarios de este programa, destinado a mayores de 60 años, el Ayuntamiento de Ávila ofrece dos jornadas semanales, los martes y viernes, de 09.00 a 11.00 horas, con un monitor especializado, para guiarles no sólo en la parte teórica sino también en la práctica del cultivo y mantenimiento de un huerto.

En total, el programa de huertos urbanos dispone de 10.000 metros cuadrados que se distribuyen en varias parcelas, especialmente después de haber dividido la superficie destinada a los huertos individuales que se ceden a particulares durante dos años, con el fin de aumentar el número de participantes.

TRECE HUERTOS

Así, se cuenta con doce huertos individuales -diez huertos para los mayores y dos para personas en situación de vulnerabilidad; a ellos, se suma uno para jóvenes- y uno comunitario en el que, hasta el mes de diciembre, se desarrolla la actividad de huertos urbanos.

Además de las verduras y hortalizas que aquí se cultivan, los mayores también siembran plantas aromáticas y flores.

En este sentido y además del valor social del programa, el Ayuntamiento de Ávila persigue también objetivos medioambientales, al ser una actividad "en la que se anima a participar a todas aquellas personas interesadas en la agricultura y la producción de alimentos para el propio consumo, y a quienes busquen una actividad diferente, en la que se recuperan las labores hortícolas tradicionales y se fomenta la agricultura sostenible".