Iberaval impulsa 282.000 empleos en cinco años y concentra el 81,7% de su financiación en pymes

Cesa Pontvianne durante la Junta General de Iberaval. - IBERAVAL

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberaval ha impulsado ya más de 282.000 empleos y ha reforzado su papel de respaldo a las pymes y ls sociedad de garantía ha elevado en un 52 por ciento el empleo vinculado a su financiación en cinco años.

"El dato es rotundo y permite dimensionar el alcance real de la actividad financiera más allá de los balances", según han asegurado e Europa Press el presidente de Iberaval, César Pontviane, una socieda que ha pasado de sostener 185.721 empleos en 2020 a respaldar 282.213 puestos de trabajo al cierre de 2025.

Un crecimiento superior al 50 por ciento en cinco años, una evolución no responde no sólo a un incremento del volumen de negocio sino también a un cambio estructural en el papel que desempeña la entidad en el ecosistema económico.

"Somos, en la práctica, un estabilizador automático del sistema", según ha asegurado el presidente de Iberaval, César Pontvianne, quien ha subrayado que la misión de la sociedad es "intervenir allí donde el crédito tradicional se retrae".

En la actualidad, el 81,7 por ciento de la financiación de Iberaval se concentra en micropymes y pequeñas empresas "lo que define el ADN de la entidad", como ha reconocido el presidente, quein ha explicado que Cada aval concedido facilita liquidez, a la par que actúa como mecanismo de retención de actividad económica en el territorio.

El crecimiento del impacto en empleo se sustenta también en la base social de Iberaval, que supera ya los 40.500 socios, con un incremento del 20 por ciento en cinco años. Dos de cada tres participaciones en Iberaval corresponden a socios partícipes, es decir, pymes y autónomos

"Las empresas no generan riqueza únicamente; fijan población, impulsan innovación y vertebran el territorio", ha matizado Pontvianne, un enfoque que cobra "especial relevancia" en comunidades como Castilla y León, donde la tasa de paro se sitúa en torno al 8,3 por ciento y el reto demográfico condiciona el desarrollo económico.

EXPANSIÓN.

El incremento de más de 96.000 empleos vinculados a su actividad es el resultado directo de una estrategia de expansión del riesgo vivo -que roza ya los 1.800 millones de euros- y de una mayor capilaridad en el tejido productivo, según han apuntado el presidente de la sociedad.

Pontvianne ha insistido en que este dato "no es una cifra estadística, sino el reflejo de miles de historias empresariales que han encontrado respaldo para avanzar", lo que ha vinculado a la economía real como eje de actuación frente a la volatilidad global.

Este crecimiento del impacto en el empleo se produce, además, en un escenario que el presidente de Iberaval ha definido como "incertidumbre paralizante" ya que no son "crisis abruptas", sino de un desgaste continuo "que afecta a la liquidez y a la capacidad de inversión de las pymes".

Así, en los últimos cinco años, la inflación acumulada ha alcanzado el 23 por ciento, lo que erosiona la capacidad de autofinanciación de las empresas, a lo que hay que sumar un entorno de tipos de interés al alza y tensiones geopolíticas que impactan en el coste energético y en los suministros.

"Vivimos en una tormenta permanente" ha afirmado César Pontvianne quien considera que la incertidumbre "se ha convertido en la única constante del tiempo actual" por lo que en esta situación el acceso a financiación deja de ser "una palanca de crecimiento para convertirse en una condición de supervivencia".

DIFICULTADES DE LAS PYMES.

Uno de los elementos más críticos del diagnóstico de Iberaval es la creciente divergencia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad de la pequeña empresa. Mientras la economía española muestra resiliencia, las micropymes -responsables del 70 por ciento del empleo- afrontan dificultades estructurales.

Entre estas dificultades ellas, la pérdida de cerca de 23.000 microempresas desde la pandemia o el cierre diario de diez negocios en España.

Además, la burocracia o el absentismo laboral, con un coste estimado de 15.000 millones de euros anuales, "agravan la situación y muchas empresas han decidido no crecer, no por falta de ambición, sino por los desincentivos", como ha destacado Pontvianne.

"Nuestro mayor éxito no está en los millones formalizados, está en la confianza de los socios", ha afirmado Pontvianne, y en un escenario donde la "incertidumbre se ha cronificado", Iberaval reivindica su papel como puente "entre la idea y la realidad, entre el proyecto y el empleo, entre la fragilidad de la pyme y la estabilidad del sistema económico".