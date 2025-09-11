Identificado un hombre por hurtar el viril y varias hostias consagradas en un iglesia de Arroyo (Valladolid) - GUARDIA CIVIL

Se trata de una persona que vive en situación de indigencia y cambia de ubicación con frecuencia

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha identificado a un hombre de 43 años, de nacionalidad extranjera y sin domicilio conocido, por el hurto del viril y varias hostias consagradas en el interior de la Iglesia de Santa María de la Vega, en la localidad de Arroyo de la Encomienda.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil realizó una "exhaustiva" inspección técnico-ocular en el lugar, en la que autor/es desconocidos procedieron a revolver varias dependencias del templo, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se localizó abierto el sagrario, y se constató la sustracción del viril y de varias hostias consagradas, por lo que la Guardia Civil procedió a realizar las gestiones oportunas y al revelado de fragmentos dactilares en diversos objetos que habían sido manipulados por el autor.

Una vez recibido el informe pericial elaborado por los especialistas de la Guardia Civil, se logró identificar al presunto autor, un varón de 43 años, de nacionalidad extranjera, y que carecía de domicilio conocido.

Se trata de una persona que vive en situación de indigencia y cambia de ubicación con frecuencia. Finalmente, pudo ser identificado y señalado como presunto autor de un supuesto delito de hurto en el interior de la iglesia.