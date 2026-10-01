Identificados cuatro menores como presuntos autores de un incendio en la antigua fábrica de luz de Ávila

Incendio originado en la zona de la antigua fábrica de la luz de la ciudad el miércoles 30 de septiembre. - EMERGENCIAS AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Local de Ávila han identificado a cuatro menores como posibles autores de un incendio originado en la zona de la antigua fábrica de la luz de la ciudad el miércoles 30 de septiembre.

El fuego comenzó pasadas las 13.00 horas y en su extinción intervinieron dos dotaciones del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Ávila, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación, que se dio por finalizada a las 17.00 horas, requirió también el corte y control del tráfico en las vías aledañas a la zona de la antigua fábrica de la luz, como la carretera de Burgohondo, por la presencia de humo.

La Policía Local pudo dar e identificar a los cuatro menores, de entre 14 y 16 años, como posibles autores del incendio debido a la colaboración ciudadana, mientras los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.