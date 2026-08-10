Identifican al autor de varios incendios en solares de Puente Ladrillo (Salamanca)

Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 15:24
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SALAMANCA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Salamanca ha identificado al autor de un incendio registrado el pasado 7 de julio en un solar de la zona de Puente Ladrillo, al que relaciona con otros dos incendios ocurridos en el mismo entorno los días 15 y 16 de julio.

Los incendios produjeron una importante humareda y motivaron la adopción de medidas preventivas respecto de los vecinos de los edificios próximos, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Como resultado de dichas actuaciones, la Policía ha identificado a una persona y ha remitido el correspondiente atestado al juzgado competente para su valoración y la continuación, en su caso, del procedimiento.

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