Identifican en Valladolid a dos miembros de un grupo itinerante tras marcar puertas y dos robos en viviendas

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a dos miembros de un grupo organizado itinerante dedicado a robar en viviendas y han detectado marcajes de puertas en varios bloques del barrio de Parquesol, donde además se han cometido recientemente dos robos que se imputan a estos individuos, sobre los que se ha decretdo orden de búsqueda y detención.

La investigación se remonta al 27 de mayo, cuando una mujer se personó en la Comisaría de Parquesol para informar de que había recibido en su teléfono móvil varias imágenes captadas por la mirilla electrónica instalada en la puerta de su vivienda. Las fotografías, tomadas durante la madrugada, mostraban a un varón desconocido para la comunidad merodeando ante su domicilio, han informado a Europa Press fuentes policiales.

La denunciante manifestó su preocupación ante la posibilidad de que se estuviera produciendo un marcaje de viviendas, una práctica habitual en épocas estivales, cuando numerosos domicilios quedan temporalmente deshabitados por el traslado de sus moradores a segundas residencias.

Este tipo de marcaje constituye un acto preparatorio para la comisión de robos con fuerza en vivienda, especialmente en zonas residenciales, ha apuntado la Policía.

El sistema detectado consiste en la colocación de un hilo muy fino de pegamento entre el marco y la puerta, generalmente en la parte superior o inferior, que simula una telaraña para pasar inadvertido.

Este método de "siembra" permite a los autores comprobar, tras uno o dos días, si la puerta ha sido abierta, de forma que si el hilo permanece intacto se interpreta que nadie ha accedido a la vivienda o si está roto se concluye que el domicilio está habitado.

PREPARACIÓN PARA LOS ROBOS

La colocación de estos testigos suele realizarse en horario nocturno, tanto en el edificio objetivo como en otros próximos, para evitar ser detectados por los vecinos.

Ante la sospecha de que se estuvieran iniciando actos preparatorios de robo, el Grupo de Investigación de Policía Nacional, especializado en este tipo delictivo, se desplazó al edificio afectado y a otros próximos para realizar una inspección ocular.

Los agentes comprobaron que en todas las plantas del edificio la mayoría de las puertas presentaban hilos de pegamento en su parte superior. Además, en cuatro edificios adicionales de la misma manzana se detectó también este tipo de marcaje y se localizaron numerosas viviendas señaladas.

Así, se estableció un dispositivo policial discreto en las inmediaciones para identificar a personas que pudieran acceder a los portales con actitud sospechosa.

Las gestiones policiales han permitido identificar plenamente a dos varones como presuntos autores los cuales forman parte de un grupo criminal itinerante, altamente especializado, con reparto de funciones y actividad delictiva en distintos países, utilizando incluso identidades diversas.

SIN LOCALIZAR PERO EN BÚSQUEDA

Los dos investigados han sido detenidos con anterioridad por robos en interior de vivienda, carecen de arraigo personal o laboral en España y presentan un modus vivendi delictivo sin otras fuentes conocidas de ingresos.

Pese a las numerosas gestiones realizadas, la localización y detención de los investigados ha resultado infructuosa, por lo que se ha ordenado su inclusión en las bases de datos policiales nacionales y se ha dictado una orden de búsqueda y detención de ambos individuos.

La consulta de archivos policiales permitió relacionar estos hechos con robos con fuerza ocurridos en la misma zona y bajo un modus operandi coincidente. En concreto, el 25 de mayo un varón denunció un robo entre el 22 y el 24 de mayo, con sustracción de gran cantidad de joyas de oro tras la manipulación de la cerradura, mientras que 1 de junio otro varón denunció un robo cometido entre el 8 y el 29 de mayo, durante su ausencia, cuando sustrajeron monedas antiguas y joyería.

La puerta presentaba el mismo marcaje con pegamento y los hechos presentan coincidencia geográfica y temporal, ya que ambos se produjeron el fin de semana del 22 al 24 de mayo.

El patrón común observado incluye marcaje idéntico en todas las puertas afectadas, acceso mediante técnicas sin rotura -como ganzuado, bumping o impresioning- que dejan la cerradura funcional y la puerta cerrada solo con el resbalón, dormitorios revueltos y resto de estancias intactas. También se encuentran persianas bajadas, pese a que los propietarios no las habían dejado así, y sustracción exclusiva de joyas y dinero en efectivo, característica de grupos organizados itinerantes, han añadido las mismas fuentes.