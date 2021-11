Igea defiende la lealtad de Cs con el pacto de Gobierno y aboga por "estabilidad y políticas a largo plazo"

ZAMORA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, ha defendido la lealtad de Ciudadanos al Pacto de Gobierno firmado con el PP para dirigir la Comunidad y ha asegurado que lo que se necesita es "estabilidad y políticas a largo plazo".

Así se ha pronunciado en Zamora, donde ha clausurado unas jornadas de cooperación transfronteriza y cambio climático, en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado sobre el futuro de Cs, a lo que ha respondido que está más centrado en la Comunidad que en el partido".

No obstante, Francisco Igea aunque sí ha reconocido su inquietud por la necesidad de que exista una alternativa liberal como ayer defendió la coordinadora regional de Cs, Gemma Villarroel.

"A veces en política es más importante pactar para salvar a tu país que para salvar a tu partido", ha afirmado Francisco Igea, quien ha explicado que esa es la estrategia de Cs al tiempo que ha recordado que la formación naranja firmó un pacto de gobierno.

"Somos gente fiable y hemos remarcado durante estos dos años nuestra lealtad al pacto y nuestra seriedad en la acción de Gobierno y es lo que necesitan los ciudadanos", ha insistido Francisco Igea, quien considera que lo que se necesita es "estabilidad y políticas a largo plazo, y no ver todos los días si cambian las encuestas y provoco un adelanto electoral para sumar unos escaños".

El vicepresidente y portavoz se ha mostrado partidario de "salir de la política cortoplacista "al tiempo que se ha preguntado por si existe futuro político para el centro liberal y las políticas reformistas, a lo que el mismo ha respondido: "seguro, y cada vez más porque la polarización está abriendo ese hueco" a las políticas liberales.

Finalmente, Igea también se ha referido a la reforma sanitaria, un asunto que considera "ineludible" y en el que, a su juicio, está faltando colaboración por parte del principal partido de la oposición en Castilla y León.

"Hemos hecho un análisis y le hemos pedido al PSOE que se siente, pero no quiere. Esto en Alemania no sucedería, habría un acuerdo porque afecta a un servicio esencial. Alentar el descontento no le está trayendo un notable beneficio al PSOE, y cuando alientas políticas populistas, quien gana es quien vive bien en el ambiente de la bronca", ha argumentado el responsable autonómico, que ha defendido la necesidad de "tomar decisiones y asumir los costes".