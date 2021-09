Igea tilda de "error estratégico" el apoyo del PP al PSOE pero aclara que el pacto sigue vigente

Recuerda que la sanidad es tarea de Cs y Tudanca se tendrá que sentar con Casado pero las medias puestas en marcha continuarán

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha calificado de "error estratégico" del PP el voto a favor de la proposición no de ley (PNL) del PSOE para la retirada del plan de reordenación de la Atención Primaria, que ha contado con la abstención de Cs, y ha reconocido sentirse "molesto" pero ha aclarado que seguirá defendiendo al Ejecutivo autonómico y el acuerdo de gobierno y sus 100 puntos siguen plenamente vigentes.

Igea se ha expresado así en una rueda de prensa en la que ha comparecido en calidad de procurador y de portavoz del Gobierno autonómico tras el Pleno de las Cortes en la que se ha aprobado la citada proposición de los socialistas con el apoyo de los 'populares', cuyo sentido del voto supo cuando se levantó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y lo anunció.

En la rueda de prensa, paralela a una reunión para hablar sobre la mejora de la sanidad entre Fernández Mañueco y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, el procurador de Ciudadanos ha reconocido que el hecho de que el PP haya apoyado la proposición no es "una buena noticia" para su formación, motivo por el que ha convocado la rueda de prensa, para "aclarar algunas expresiones incorrectas" o "malentendidos".

En este marco, Igea, quien ha incidido en que siempre ha defendido al Gobierno tanto si se atacaba a una consejería como a otra o si se presentaba una moción de censura, ha rechazado la política "infantil" o "adolescente" que supondría "enfadarse muchísimo y marcharse", algo que deja a "otros" y ha defendido que "todo el mundo comete errores".

El vicepresidente de la Junta ha asegurado que consideran que el voto a favor de esa proposición, que Cs ni siquiera ha votado por estar llena de premisas "falsas" y recoger algo "imposible", y cree que sería un error pactar "con el PSOE más sanchista" una PNL como esta que, además, ha afirmado que saben "por experiencia" que no va a ninguna parte porque los socialistas no tardan en levantarse de la mesa como ya ocurrió cuando se convocaron los grupos de trabajo para avanzar en la mejora del sistema sanitario.

COSAS "BIEN CLARAS"

Francisco Igea ha aclarado que es un "error político o de cálculo", pero no se ha "casado" con Fernández Mañueco e incluso discrepa en ocasiones con su mujer y sigue casado, por ello considera que aunque sea un error para que "queden las cosas bien claras" se convoca una rueda de prensa.

En esta línea, ha apuntado que el acuerdo competencial "es el que es" y Cs marca la política en sus consejerías, pero no en las del PP como la política forestal y cuando hay una PNL sobre un asunto que corresponde al otro socio lo que hacen es respaldar la acción del gobierno, algo que va a seguir haciendo, y para ello hablan los portavoces antes.

"Esto esta vez no ha ocurrido", ha aseverado Igea, quien ha insistido en que es un error, que está "molesto", pero a la vez ha reiterado que son "gente seria" y hay que hablar las cosas con "transparencia", algo de lo que ha afirmado que presume el Ejecutivo.

En cuanto a la situación en la que queda la reordenación del sistema sanitario, el portavoz de la Junta ha aclarado que la PNL pide la retirada de un plan que "no existe" porque lo que se están implementando son las 122 medidas propuestas por el grupo de trabajo que elaboró unas conclusiones y "naturalmente que la política sanitaria del Gobierno va a continuar", al igual que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha acompañado en la rueda de prensa a Igea, al igual que los demás consejeros de Cs y el portavoz del Grupo, David Castaño.

El vicepresidente de la Junta ha insistido en que es necesaria la reforma y potenciación de la Atención Primaria, para lo que han trabajado "intensamente" para dotarse del consenso político y social suficiente y ha asegurado que implementarán las medidas y no mentirán a los ciudadanos, algo que no han hecho nunca, ni siquiera cuando la situación era grave o había problemas sin tener en cuenta el coste político que pueda suponer. A este respecto, ha señalado que hay un documento de trabajo que son las citadas conclusiones y no un "plan" pero hay que tomar medidas.

Sin embargo, ha recordado que el PSOE se levantó del grupo de trabajo y durante el Pleno ha vuelto a hacer lo que suele hacer, "mentir" y dar pocas o ninguna propuesta sobre la sanidad y ha diferenciado "hacer política con la sanidad" de hacer "política sanitaria".

PROBLEMA COMÚN

En esta línea, ha recordado que la crisis de Primaria, la despoblación o problemas como la falta de facultativos sanitarios, incrementada por la pandemia, no es un mal "aislado" de Castilla y León, y ha pedido "repasar con objetividad" los titulares de todas las comunidades porque en todas se vive una crisis por la escasez de profesionales y eso necesita "soluciones y no demagogia". A este respecto, ha recordado que se han citado con comunidades como Aragón y Castilla-La Mancha, para hablar con gobiernos socialistas posibles soluciones a proponer para todo el país.

Igea ha reiterado que ni él ni la consejera van a mentir ni a ocultar la gravedad de los problemas y van a continuar con su trabajo, tras lo que ha destacado la sinceridad de Verónica Casado, que ha conseguido una cosa "inaudita" como ser una de las mejor valoradas por los ciudadanos, que saben que hay alguien al frente "que no les miente, que se desvela, que pasa horas, días, noches trabajando intensamente por defender salud y la vida de los ciudadanos", algo a lo que ha dedicado su vida, igual que él como médico, y no admiten "lecciones" sobre ello.

"Hay que empezar a hacer política para adultos, para mayores de edad", ha reclamado Igea, quien cree que hay que decirle a la gente que se tiene un problema y que se llevan "20 años dando patadas para adelante y, en la siguiente patada, lo que hay es el precipicio", por lo que o se encara la política "con seriedad" o hay un "problema".

Además, ha criticado que el propio Tudanca se presentara el otro día en un pueblo con menos de 50 tarjetas sanitarias porque lleva más de 500 días el consultorio cerrado y pide que se abra y se tenga en cuenta la frecuentación, cuando el decreto sobre frecuentación, elaborado por el único gobierno socialista que ha tenido la Comunidad implicaría que siguiera cerrado y se atendiera a la demanda.

Francisco Igea ha aclarado que con lo ocurrido no está en juego la estabilidad y el apoyo al gobierno, pero ha recordado que llegaron al gobierno con un reparto de tareas y programa común y tanto reparto tareas y programa se "van a mantener", algo que ha corroborado con el presidente, que ha trasladado a Tudanca que si quiere hablar de Sanidad tiene que ser con la consejera y "no levantarse una vez más", tras lo que ha avisado al socialista y a los ciudadanos que no van a paralizar la acción de gobierno y dejar de dar a los ciudadanos lo que necesitan.

En cuanto a un posible adelanto electoral, Igea ha reconocido que están en las competencias del presidente de la Junta pero cree que no hay esa intención y lo que hay que hacer es trabajar para la recuperación y aprovechar las oportunidades para conseguir los mejores resultados para los ciudadanos. "No somos partidarios de la inestabilidad", ha explicado el portavoz de la Junta, quien ha añadido que apuestan por gobiernos plurales que a su juicio toman decisiones "más sensatas" que cuando son "monocolor".