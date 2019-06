Igea al PP: "Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir"

Publicado 09/06/2019 20:02:07 CET

El candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, ha parafraseado hoy a Quevedo para mostrar sus dudas sobre la voluntad de regeneración del PP, condición "sine qua non" para avanzar en su proyecto de "futuro y de libertad" para la Comunidad, al asegurar que "nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir".

En una carta abierta a simpatizantes y militantes en su perfil de Facebook, y de la que se hace eco Europa Press, Igea recuerda que Ciudadanos es un partido que "cree en la limitación de mandatos porque cree en la lucha contra el clientelismo y la profesionalización de la política".

"La limitación de mandatos está en el ADN de nuestro programa y ya fue propuesta en esta legislatura, nacional y autonómica y

la única novedad es que hoy exigimos su aplicación desde el momento de la constitución de nuestras instituciones, para que no vuelva a suceder que las promesas se quedan en el papel", explica.

Igea considera que los ciudadanos no podrían entender, al igual que ellos, que si el PP ha aceptado ya que permanecer más de dos legislaturas en el mismo puesto es "perjudicial" para el sistema nombre ahora a personas que ya llevan esos mismos años. "¿Por qué lo que es bueno en 2023 no lo es en 2019? Solo puede haber una razón: no es bueno porque contraría a sus intereses personales o de partido", se cuestiona el dirigente de la formación liberal.

Para Igea, la limitación de mandatos es una manera "reconocida internacionalmente" de romper las redes clientelares que se establecen cuando hay una "prolongación excesiva" en el poder de las mismas personas o partidos. "Es la prolongación en el poder de los mismos lo que permite que se vayan tejiendo alianzas y redes con quienes contratan con la administración pública de tal manera que el capitalismo de amiguetes prevalezca sobre la libre competencia", continúa.