Igea recuerda al 'Lewandowski autonómico' que si no se legisla "no hay legislatura"

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha vuelto a solicitar este jueves al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, para que se dirija a los presidentes de las distintas comisiones para que se tramiten las leyes. "Nos ha confirmado que así lo ha hecho", ha asegurado Igea.

"Si hay legislatura, hay que legislar y si no se legisla, es que no hay legislatura", ha zanjado Igea que ha tirado de ironía para dirigirse al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha denominado el 'Lewandowski autonómico', para explicarle que si no quiere legislar "no se puede prorrogar la legislatura".

"Quieren prorrogar la legislatura hasta febrero, nos parece fenomenal pero si hay legislatura hay que legislar", ha insistido que ha acusado al PP de estar estafando a los ciudadanos de la Comunidad convocando comisiones "para que cobren los procuradores" pero sin cumplir con su trabajo, "que es el de legislar, que para eso están las Cortes y para eso se llama Legislativo", ha apostillado.

Igea ha explicado a modo de ejemplo que en estos momentos están pendiente y en tramitación la de puestos de difícil cobertura "que ni siquiera se ha reunido desde hace más de dos meses, ya casi tres", a convocar la Ponencia para calificar las enmiendas. A esto ha añadido que la Ponencia sobre la proposición de ley de Publicidad Institucional sigue sin convocar y ha urgido que se convoque esta semana.

En este sentido, ha expresado su deseo de que el presidente de las Cortes consiga acabar "de una vez" con el "filibusterismo" que, a su juicio, está instaurando el Partido Popular en las Cortes "para prorrogar la agonía de nuestro Lewandowski autonómico". "El asunto es que quien decide, quien decide la convocatoria o no de las elecciones y quien decide lo que se aprueba en el Parlamento y quien decide cómo son las leyes de residencias y quien decide, en gran parte, la teoría legislativa, no está ni en estas Cortes ni en el Palacio de la Asunción, está en otra parte", ha zanjado.