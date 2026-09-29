El III Congreso Internacional sobre el Cid congrega en Burgos a más de un centenar de asistentes

BURGOS 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 personas participa desde este martes en el III Congreso Internacional sobre el Cid 'Rodrigo Díaz: historia, relato y legado', que se celebra hasta el jueves en el Fórum Evolución de Burgos.

Organizado por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos) y el área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos (UBU), el encuentro alcanza su tercera edición como espacio de investigación, divulgación y debate en torno a la figura del Campeador.

El interés por esta nueva convocatoria ha permitido completar el aforo y cerrar las inscripciones con antelación, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha inaugurado el Congreso, junto al vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la UBU, Delfín Ortega Sánchez, y al responsable académico del encuentro, Iván García.

El programa se ha abierto con la intervención de Carlos de Ayala, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ha analizado la relación entre reconquista y cruzada en el siglo XI peninsular.

La primera jornada ha contado también con la participación de Josep Suñé, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que ha abordado la expedición de los condes Ramón Borrell de Barcelona y Ermengol de Urgell a Córdoba en el año 1010.

La segunda jornada, prevista para este miércoles, combinará las comunicaciones académicas con la mesa redonda 'El Cid hoy: mantener vivo su legado', en la que representantes de la Hermandad de Caballeros Hijosdalgo de Río Ubierna e Infanzones de Vivar del Cid, la Asociación Vivar Cuna del Cid y la Asociación Ego Ruderico analizarán el papel de los colectivos que trabajan en la conservación y difusión de la memoria del Campeador.

El programa reunirá también investigaciones sobre identidad, patrimonio, arqueología y memoria histórica, con la participación, entre otros, de María Rodríguez Vivas, José Soto, Carmen Alonso Fernández y Fabiola Monzón Moya.

La sesión de tarde contará con David Porrinas, profesor de la Universidad de Extremadura y especialista en la figura del Cid, quien ofrecerá la ponencia 'Rodrigo el Campeador, conquistador y príncipe de Valencia (1094-1099)'. Junto a él, John O'Neill, de la Hispanic Society of America, acercará al público la colección cidiana conservada por esta institución en Nueva York.

Posteriormente, el jueves 1 de octubre, el Congreso ampliará su mirada hacia la construcción cultural del Cid y la vigencia de su figura con una jornada que acogerá las aportaciones de Gonzalo J. Escudero Manzano, Marija Blaskovic, Fátima Gil Gascón, Juan Francisco Jiménez, Valentina Brancatelli y María Jesús Fuente, con intervenciones dedicadas a la memoria, las representaciones televisivas, los videojuegos, el teatro y la figura de Jimena.

Uno de los principales nombres de esta tercera edición será Javier Olivares, creador de series como 'El Ministerio del Tiempo' e 'Isabel', cuya participación permitirá acercarse a la construcción audiovisual de los personajes históricos y a las posibilidades de la ficción para trasladar el pasado al público actual.

De este modo, el Congreso ofrecerá una aproximación "plural" a Rodrigo Díaz, desde el análisis del personaje histórico y su contexto hasta las distintas formas en las que su figura ha sido interpretada, transmitida y actualizada.

El encuentro se enmarca en la Semana Cidiana, que hasta el 4 de octubre convierte Burgos en escenario de actividades académicas, culturales y de recreación histórica en torno a la figura del Cid.