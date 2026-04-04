La III Feria de Arrieros de Sangarcía acoge la inauguración de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026

Magdalena Rodríguez durante su visita a los puestos de productores locales en la inauguración de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026 en Sangarcía. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Sangarcía (Segovia) ha acogido este sábado la tercera edición de la Feria de los Arrieros, cita ya consolidada en el calendario provincial que además ha servido como primera parada de la Caravana de Alimentos de Segovia 2026.

La iniciativa, impulsada por la Diputación para promocionar el producto local y dinamizar el medio rural, ha contado con la visita de la vicepresidenta segunda y diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha subrayado que la feria vuelve a "demostrar el potencial" de los pueblos para "generar actividad, atraer visitantes y poner en valor las tradiciones".

Durante la jornada, vecinos y visitantes han disfrutado de una amplia programación de actividades en torno a la tradición arriera y la riqueza agroalimentaria de la provincia, según ha destacado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, siete productores adheridos a la marca Alimentos de Segovia, Crema y Chocolate, Las Dos Antiguas, Quesos El Molinero, Alimentación Los Castillos, Navaltallar, Chuchilandia y Ahumados Perser han ofrecido sus productos para acercar al público la calidad y diversidad de la "despensa segoviana".

En cuanto al inicio de las actividades, la jornada ha comenzado a las 10.00 horas con la charla y paseo 'Charcas, charcos, regueras, regueros, albañales... en Sangarcía' antes de la apertura oficial, a las 11.00 horas, de la Caravana de Alimentos de Segovia y de la Feria de Artesanía que se ha convertido en el "eje central" del evento.

Rodríguez ha señalado que esta caravana constituye una "herramienta clave" para "dar visibilidad al trabajo de los productores y facilitar el contacto directo con el consumidor", lo cual considera "fundamental para seguir creciendo".

Ya por la tarde, uno de los momentos más destacados de la jornada ha sido la comida popular celebrada a las 15.00 horas en la que numerosos asistentes han compartido un arroz a la zamorana en un ambiente festivo.

Tras el cierre de la Caravana en esta primera parada, la programación ha continuado con música en directo a cargo del grupo 'No Va Más' y una sesión de discomóvil con 'Dj Cantares' para prolongar el ambiente festivo hasta la noche, de modo que las actividades se han sucedido de forma ininterrumpida durante toda la jornada.

La diputada también ha resaltado el papel de Sangarcía como "punto de partida" de esta iniciativa al manifestar que "arrancar aquí", con la implicación que siempre demuestra el municipio", es la "mejor manera" de iniciar un recorrido que "llevará los productos por toda la provincia".

Con esta cita, la Caravana de Alimentos de Segovia inicia un nuevo periplo durante 2026 que continuará en los próximos meses con paradas en el Campo de Golf La Faisanera en Palazuelos de Eresma, Torreglesias, Martín Muñoz de las Posadas, Valtiendas, Labajos, Abades, Navafría y Prádena, de modo que el calendario de visitas se extenderá por diversos puntos del territorio segoviano.