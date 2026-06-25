La III Feria 'Editantes' reunirá en Segovia, del 2 al 5 de julio, a 17 editoriales y cinco librerías

Presentación de la programación de la III Feria 'Editantes' de Segovia. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, JUNIO 25 (EUROPA PRESS)

La tercera edición de la feria literaria 'Editantes' se celebrará del 2 al 5 de julio en la plaza Mayor de Segovia, con la participación de diecisiete editoriales y una charla en directo con la escritora Marta Sanz y que se inaugurará con el pregón a cargo de Tomás Conde, presidente de la Asociación Cultural Sinodal de Aguilafuente.

La Feria de Editores de Castilla y León 'Editantes' inició su andadura en Burgos en 2024 y se trasladó a Segovia para su segunda edición, el pasado año.

La feria reúne a editoriales, librerías, bibliotecas, escritores y lectores en torno al libro y la creación literaria en una iniciativa impulsada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Junta , el Ayuntamiento, la Diputación de Segovia y el Gremio de Editores de Castilla y León.

'Editantes' tiene como objetivo ofrecer un espacio de encuentro para todos los agentes que hacen posible el libro, favorecer el contacto directo entre editoriales y lectores, impulsar la edición independiente y de calidad, y contribuir a proyectar la riqueza editorial de Castilla y León dentro y fuera de sus fronteras.

Durante cuatro jornadas, la plaza Mayor reunirá a diecisiete editoriales de Castilla y León. Se trata de Aruz Ediciones, Editorial Difácil, Maniac Ediciones, Suseya Ediciones, Ediciones Universidad de Salamanca, Ediciones Menguantes, Eolas Ediciones, Menoscuarto Ediciones, Cartem Cómics, Aventuras Literarias, UVE Books, La Maleta Ediciones, Editorial La Uña Rota, Editorial Delirio, El Buey Liberal y la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

Junto a ellas participarán las librerías segovianas Antares, Cervantes, Diagonal, Ícaro e Intempestivos, cuya presencia fortalece el vínculo entre la feria y el tejido cultural de la ciudad.

Durante la presentación de la feria, el alcalde, José Mazarías, ha destacado que Segovia es la cuna del libro impreso en España, un legado que convierte a la ciudad "en el escenario idóneo para acoger esta cita".

Asimismo, ha subrayado que los libros constituyen una "herramienta esencial para la transmisión del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico y el crecimiento intelectual de las personas", y ha definido el encuentro como "una celebración de la palabra, la lectura, el pensamiento y la divulgación del saber humano, que pone en valor la riqueza del sector editorial de Castilla y León y su contribución a la difusión de la cultura y la lengua española".

Junto al alcalde han intervenido en el acto el vicepresidente de la Diputación Provincial y diputado del Área de Cultura, José María Bravo, quien ha destacado la "fortaleza" de Castilla y León como referente en el ámbito del libro y de la lengua castellana.

También han estado presentes el vicepresidente del Gremio de Editores de Castilla y León, Carlos Rod, que ha reivindicado la importancia de sacar los libros a las plazas y a las calles para acercarlos a la ciudadanía; y el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, quien ha presentado los detalles y la programación de Editantes.

. La feria se inaugurará el jueves 2 de julio, a las 18:30 horas, con el pregón de Tomás Conde, presidente de la Asociación Cultural Sinodal de Aguilafuente, y la representación de un fragmento de esta obra a cargo de la propia entidad.

Coincidiendo con la feria, la Casa de la Lectura acogerá una exposición de paneles divulgativos dedicados al Sinodal de Aguilafuente mientras que en esta edición se incorpora la Biblioteca Pública de Segovia con dos de las actividades culturales más destacadas. El viernes 3 de julio, a las 20:00 horas, el espectáculo de narración oral 'El sombrero de la memoria', dirigido al público infantil y familiar y el día 4 de julio, a las 19:30 horas, la escritora Marta Sanz conversará con los lectores acompañada por Alejandro Jiménez Cid.

La Diputación de Segovia volverá a participar en Editantes con uno de sus bibliobuses, que permanecerá instalado en la Plaza Mayor durante toda la feria, un servicio que acerca los libros a numerosos municipios de la provincia.