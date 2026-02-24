El III Jubileo Motero conectará Valladolid y Mayorga en un viaje solidario que aúna "fe, cultura y encuentro"

El Jubileo Motero viajará en su tercera edición de Valladolid a Mayorga por el Año Jubilar de la Santidad - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Jubileo Motero viajará el 30 de mayo de Valladolid a Mayorga por el Año Jubilar de la Santidad en una cita que aunará "fe, cultura y encuentro" y mantendrá su carácter solidario por medio de una 'Fila 0' que permitirá destinar los beneficios tras las inscripciones a Cáritas.

En su tercera edición, el Jubileo Motero conectará Valladolid con la localidad de Mayorga, epicentro del Año Jubilar de la Santidad que la Archidiócesis vallisoletana celebra este año con motivo del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en Mayorga.

En su Ermita, templo jubilar, los asistentes al Jubileo Motero participarán en la Misa del Peregrino y podrán obtener la indulgencia plenaria al cumplir las condiciones establecidas por el Decreto firmado por el Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, para este año jubilar diocesano: "confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa".

Esta cita está pensada especialmente para los amantes del motor al aunar "fe, cultura y encuentro" en una única jornada que mantiene un año más su carácter solidario.

Cubiertos los gastos propios de la organización de este evento, que no es solo una concentración o ruta motera, el resto de lo recaudado será destinado a Cáritas.

PROGRAMA DEL JUBILEO

La tercera edición del Jubileo Motero se ha presentado este martes en el Arzobispado de Valladolid y también desde hoy es posible inscribirse a través de la página web www.catik.org. El precio de la inscripción es de 15 euros.

La organización ha dispuesto, además, en esa misma página web la posibilidad de que quienes no puedan participar el próximo 30 de mayo en el III Jubileo Motero sí puedan colaborar con Cáritas Valladolid por medio de una 'Fila 0' con donativos de cinco y diez euros.

El III Jubileo Motero arrancará el sábado 30 de mayo a las 09.30 horas en la Plaza Mayor de Valladolid, donde los asistentes recibirán la bendición de las autoridades eclesiásticas.

La ruta, que será en formato libre, aunque la organización propondrá un itinerario recomendado y en todo momento respetuoso tanto con la normativa vigente como con el resto de conductores y viandantes, hará una primera parada en Urueña.

Allí, se realizará una visita guiada a la Iglesia Parroquial Santa María del Azogue y a la muralla de la localidad. Se dará tiempo, además, para visitar las numerosas librerías de la denominada Villa del Libro.

Los moteros continuarán después su peregrinación hasta Mayorga, donde compartirán una comida fraternal y podrán disfrutar de una amplia oferta musical y cultural en la zona.

A las 18.00 horas, con la Eucaristía jubilar en la Ermita de Santo Toribio de Mogrovejo, culminará una nueva edición del Jubileo Motero que, como en años anteriores, espera reunir a más 250 amantes de las dos ruedas.