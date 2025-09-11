La III 'Segovia Provincia Rider Day' tendrá salida y meta en Martín Muñoz, 457 km de rutas

Javier Figueredo (izda) con el alcalde de martín Muñoz de las Posadas, José Antonio García, durante la presentación de la Rider Day. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la tercera edición del 'Segovia Provincia Rider Day', una jornada para disfrutar de 457 kilómetros de rutas en moto por la provincia, que saldrá y regresará al municipio de Martín Muñoz de las Posadas.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, y el también diputado y alcalde de Martín Muñoz de las Posadas, José Antonio García, han presentado la tercera 'Segovia Provincia Rider Day' que se celebrará este sábado en colaboración con MotoRutas, y que se ha diseñado para mostrar los atractivos históricos, naturales y gastronómicos de Segovia a los amantes de las motos.

El recorrido de 457 kilómetros se ha distribuido en seis tramos y puntos de control. A lo largo de la jornada, los motoristas podrán sellar su pasaporte en enclaves "singulares" de la provincia, donde contarán con degustaciones asociadas a cada parada y una cena final amenizada por un concierto en Martín Muñoz de las Posadas.

En este municipio, y como novedad este año, el ayuntamiento habilitará una zona de acampada y el uso de las instalaciones de las piscinas municipales, con aseos y duchas.

Según Figueredo, la participación de este año confirma el interés nacional, con más de veinte motos inscritas, procedentes de Barcelona, Madrid, Segovia, Guipúzcoa, Navarra, Valencia, Andalucía y Galicia. La edad media de los motoristas participantes se sitúa en torno a los cincuenta años.

El itinerario permitirá descubrir Martín Muñoz de las Posadas, el entorno de Coca (con el primer control, en el que se ofrecerá un café con pincho), la iglesia y el claustro de Santa María la Real de Nieva, la ermita de la Virgen de Pinarejos y el castillo de Coca.

El siguiente control, en Turégano, tendrá paso previo por Nava de la Asunción y Bernardos. La ruta continuará hacia Sepúlveda, donde tendrá lugar la comida en un restaurante. En este tramo se visitarán Sotosalbos, el Monasterio de Santa María de la Sierra y el Castillo de Castilnovo.

Por la tarde se recorrerá el entorno de las Hoces del Río Duratón, la ermita de San Frutos, Sacramenia y Cuéllar, con el quinto control de nuevo en Coca. Desde allí se regresará a martín Muñoz de las Posadas, con visita al Palacio del Cardenal Diego de Espinosa, para finalizar la ruta con una cena de convivencia y un concierto.

El diputado de Turismo ha asegurado que los inscritos recibirán un kit con mochila, camiseta, pasaporte del 'Rider Day' y pasaporte motero de la provincia, acreditación personalizada, mapa con ruta sugerida, archivos GPS descargables y vales de consumición. El manual del participante establece como normas básicas el sellado de pasaporte en cada control, un tiempo máximo de doce horas y la supervisión por comisarios de ruta.

Javier Figueredo ha subrayado que "una rider no es una carrera, sino un paseo organizado para disfrutar de la conducción tranquila y de las paradas", y ha añadido que la cita marca "convivencia, compañerismo y descubrimiento turístico de una provincia que es destino de experiencias".