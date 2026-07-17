ILC convoca la XXVI Bienal 'Provincia', uno de los premios de poesía más consolidados del país, dotado con 6.000 euros

Algunos títulos de la colección 'Provincia' del ILC. - ILC

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha publicado las bases del XXVI Premio Bienal de Poesía 'Provincia' de León, uno de los galardones literarios más consolidados y prestigiosos en el ámbito nacional que está dotado con 6.000 euros.

En el sitio web del organismo autónomo de la Diputación Provincial ya están disponibles dichas bases para cualquier persona interesada. En ellas consta que el premio está abierto a todos aquellos autores y autoras de obras de poesía escritas en español y que estas deberán ser originales e inéditas, sin haber sido publicadas ni total ni parcialmente por ningún procedimiento impreso o electrónico, ni haber sido premiadas en otro certamen literario, no solamente en la fecha de admisión al premio, sino en el momento de proclamación del fallo.

Los originales presentados a la convocatoria deberán tener una extensión mínima de 500 versos y se presentarán por triplicado, en formato DIN-A4, a 1,5 de interlineado, por una sola cara, en letra Times New Roman, Arial o similar, tamaño 12, debidamente cosidos, grapados o encuadernados, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Los trabajos se presentarán en sobre cerrado en cuyo exterior se escribirá: "XXVI Bienal de Poesía Provincia de León 2026", así como el título de la obra y, en su caso, el seudónimo utilizado; dentro de este se incluirá, a su vez, otro sobre cerrado que contendrá la solicitud de participación en el premio (Anexo I), la declaración responsable (Anexo II), un breve currículum personal y profesional del autor o autora y una fotocopia de su DNI o pasaporte.

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

El plazo de presentación de originales finalizará el día 30 de septiembre de 2026 y la documentación se entregará exclusivamente en el Registro del ILC presencialmente, por mensajería o correo postal dentro del plazo señalado en la convocatoria. No se admitirá la presentación de obras por ningún otro medio.

Cuando la documentación se envíe por correo postal o por mensajería deberá comunicarse al ILC este hecho enviando, siempre dentro del plazo de admisión, un correo electrónico a la dirección publicacionesilc@dipuleon.es, al que se adjuntará justificante del envío en el que se pueda constatar la fecha y hora de la presentación, y en el que se indicará el título de la obra presentada.

Las bases del premio, así como los anexos que es necesario cumplimentar, pueden obtenerse o consultarse, de modo íntegro, en la página web del ILC.

Este histórico galardón literario, de carácter internacional, está dotado con 6.000 euros y con la edición del texto seleccionado dentro de la colección 'Provincia', uno de los sellos "emblemáticos" del género, pues fue creado por el poeta leonés Antonio Gamoneda, premio Cervantes, en 1971, cuando desempeñaba el cargo de secretario de la Institución Fray Bernardino de Sahagún, antecesora del Instituto Leonés de Cultura.