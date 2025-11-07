ILC difunde el contenido de los Decreta y del Fuero, grandes aportaciones jurídicas de León al avance de las libertades

Libro 'Los Decreta de 1188, acompañado del Fuero de León de 1017. Orígenes del constitucionalismo leonés', publicado por el ILC. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 7 Nov. (EUROPA PRESS) - El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha publicado un libro que recoge, de forma íntegra, el texto de los Decreta o corpus emanado de las primeras Cortes documentadas de la historia, las convocadas por el rey Alfonso IX en 1188, así como todos los preceptos del Fuero de León (1017), una pionera recopilación de leyes que sirvió de base para muchos otros ordenamientos en diferentes territorios peninsulares, con el objetivo de difundir estos textos que suponen dos grandes aportaciones jurídicas de León en el avance de las libertades.

Se trata de una publicación de pequeño formato, popular, pensada para que estos textos sean conocidos y apreciados por la sociedad. De este modo, 'Los Decreta de 1188', acompañado del 'Fuero de León de 1017' se entregará de manera gratuita, en la sede del ILC, a cada interesado en la publicación.

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez Morán, ha dado a conocer este viernes los detalles de este libro, que cuenta con prólogos introductorios a cargo del escritor Juan Pedro Aparicio (sobre los Decreta) y del historiador Ricardo Chao (sobre el Fuero).

En ellos, cada uno de estos especialistas ofrece una contextualización, somera pero precisa y necesaria para conocer el momento histórico en el que aparecen esas disposiciones legislativas. Según ha explicado Martínez Morán, al hablar del territorio leonés y de su patrimonio a veces se olvidan las "fundamentales" aportaciones jurídicas que ofreció al mundo durante la Alta Edad Media.

Con este libro, "pequeño en cuanto a tamaño pero enorme en cuanto a trascendencia", el ILC pretende ayudar a popularizar los "enormes avances" que en estas materias protagonizó el Reino de León en aquella época, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Por otra parte, el diputado de Cultura ha señalado que a veces cuando se habla de León como 'cuna del Parlamentarismo' y de las primeras Cortes, germen del sistema parlamentario actual, se desconoce lo que se acordó en ellas o lo que amparaban esos antiguos fueros. "Cualquier ciudadano que alguna vez se haya planteado esas inquietudes, que tenga curiosidad por leer esos contenidos en concreto, tiene ahora la ocasión de satisfacerla", ha añadido.

Cualquier ciudadano interesado en el libro 'Los Decreta de 1188, acompañado del Fuero de León de 1017. Orígenes del constitucionalismo leonés' puede conseguir su ejemplar, de manera gratuita, en la sede del ILC, donde se entregará a razón de uno por persona entre las 9.00 y las 15.00 horas.