Se incendia un autobús urbano en Ponferrada (León) sin ocasionar daños personales

Autobús urbano en el que se ha producido el incendio en Ponferrada (León) sin ocasionar daños personales. - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada ha participado este viernes en la extinción de un incendio producido en un autobús urbano frente a la UNED de Ponferrada (León), sin que se hayan producido daños personales.

El Speis recibió un aviso a las 11.25 horas en el que se alertaba del incendio y a la llegada de los efectivos al lugar de los hechos el fuego afectaba al compartimento del motor, situado en la parte trasera del vehículo, por lo que las labores se centraron en su rápida extinción y en evitar la propagación de las llamas.

El incendio quedó controlado en pocos minutos mediante el uso de espuma, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

El vehículo, el más antiguo de toda la flota y matriculado en 2009, tiene doce metros de longitud, contaba con todas las revisiones reglamentarias al día y acumulaba más de 810.000 kilómetros recorridos.

El Consistorio de Ponferrada ha señalado que el suceso no ha provocado daños personales y el Servicio Municipal de Transporte ha quedado restablecido rápidamente.