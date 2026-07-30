El incendio de Burgohondo (Ávila) no registra avances en el perímetro y mantiene estables sus líneas de control

Un coche calcinado por el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

ÁVILA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Burgohondo (Ávila) no ha registrado este jueves variaciones en su perímetro y ha mantenido estables las líneas de control durante toda la jornada, según ha informado el director técnico de extinción del operativo, Álvaro Gómez.

Gómez ha explicado que la superficie afectada se ha mantenido sin cambios desde primera hora de la mañana y que las líneas de control "no han sido sobrepasadas en ninguna parte del perímetro".

Asimismo, ha precisado que únicamente se han producido reactivaciones en puntos calientes, tocones y árboles, así como en algunas islas sin quemar situadas dentro del perímetro del incendio, unas reproducciones que han sido sofocadas con el apoyo de medios aéreos.

En este sentido, ha destacado que durante toda la jornada siempre ha habido medios aéreos operando sobre el incendio, sin que se haya producido "ninguna ventana seca" en la que el fuego haya permanecido sin cobertura aérea.

De cara a la próxima noche, el director técnico de extinción ha señalado que la previsión es similar a la de la noche anterior, con una humedad relativa muy baja y temperaturas mínimas elevadas, por lo que el operativo permanecerá dimensionado y en alerta para hacer frente a cualquier posible reproducción o incremento de la actividad en las líneas de control.